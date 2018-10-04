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В деле «Зимней вишни» появились новые эпизоды

Андрей Аркадьев
21:14 04.10.2018
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично прибыл в Кемерово и встретился с пострадавшими и родными погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Фото: Maxym Kyselev, Globallookpress
Видео: Следственный комитет Российской Федерации

В четверг, 4 октября, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин встретился в Кемерове с потерпевшими и родными погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

На встрече стало известно, что следователи выявили ряд новых эпизодов противоправной деятельности обвиняемых по делу о сгоревшем ТЦ. В частности, бывшей начальнице госстройнадзора по Кемеровской области Танзиле Комковой дополнительно инкриминировано получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ).

По данным правоохранительных органов, четыре года назад чиновница получила взятку от директора одной из частных фирм за покровительство. Он вручил Комковой автомобиль Toyota Venza и комплект резины общей стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее ее уже обвиняли в превышении должностных полномочий. В настоящее время она находится под арестом. Задержанная отказывается от дачи показаний и не сотрудничает со следствием.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвам трагедии стали 60 человек, большинство из них – дети, которые не смогли выбраться из кинозалов. После пожара было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 11 человек.

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