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МИД РФ дал ответ на обвинения Нидерландов и Великобритании в «кибератаках»

Вадим Синицын
21:01 04.10.2018
Как отметили в МИД РФ, российская сторона неоднократно указывала коллегам из Нидерландов, что развязанная ими кампания антироссийской шпиономании наносит большой вред обеим странам.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Министерство иностранных дел России дало официальный комментарий в связи со скандалом, развязанным Нидерландами. Речь идет о высылке четырех россиян, которых голландская сторона обвинила в «кибератаке на ОЗХО».

Как отметили в МИД РФ, российская сторона неоднократно указывала коллегам из Нидерландов, что развязанная в стране кампания шпиономании наносит большой вред обеим государствам. Стоит также отметить, что упомянутые россияне были высланы из страны еще в апреле текущего года, однако Нидерланды ждали почти полгода, что громогласно обнародовать эти данные.

В ведомстве уточнили, что такое поведение может выглядеть странным только для людей, не знакомых с вопросом. Дело в том, что 9 октября стартует сессия ОЗХО, где, в частности, будут обсуждать вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках технического секретариата Организации. Нынешние обвинения – всего лишь создание необходимого информационного фона для продвижения этой инициативы.

«Очевидно, что нынешний информационный вброс – еще один из этапов формирования "нужного" политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы. Непонятно, на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО и в стремлении получить данные по расследованию крушения малазийского рейса МН17: как будто бы для этого необходимо находиться рядом с "объектом нападения"», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве коснулись и темы упоминания крушения рейса МН17. Оно, очевидно, вызвано неспособностью Нидерландов дать адекватный ответ на факты о национальной принадлежности сбившей самолет ракеты, которые были представлены Министерством обороны России в ходе специального брифинга.

Также в сообщении МИД РФ обратили внимание, что на пресс-конференции Нидерландов заранее присутствовал представитель Великобритании. Все это совпало с очередными обвинениями Лондона относительно «российских кибератаках», что наводит на мысли о продуманной режиссуре пропагандистской акции против России. 

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