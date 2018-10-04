Пашинин оправдался после рассказа комбата о его «службе» в Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин, который ушел добровольцем воевать на стороне украинских силовиков в Донбассе, отреагировал на заявление бывшего командира Андрея Гертера, заявившего, что артист больше полезен в информационной войне, нежели в реальном бою.

Ранее Гертер сказал, что Пашинин не проявил каких-либо экстраординарных бойцовских качеств, поскольку провел на передовой всего месяц. В тоже время, по словам комбата, в «информационной плоскости» он работает уже год и может принести определенную пользу.

Актер в интервью украинскому порталу «Обозреватель» ответил, что его рассмешили слова Гертера, также, как и других бойцов, сидевших с ним в окопах. Он напомнил командиру, что воевал на передней линии обороны, а не отсиживался в тылу, и заявил, что в общей сложности он провел примерно шесть месяцев на передовой.

«Я был на "нуле" (передняя линия обороны), а там один день как три года», - приводит издание слова Пашинина.

Напомним, недавно бывший российский актер заявил, за ним следит Служба безопасности Украины. Он назвал представителей спецслужбы мерзавцами, и сказал, что они добиваются его самоубийства.