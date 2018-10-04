ВСУ стягивает «Буки» в Донбасс

Украинские силовики подтягивают зенитно-ракетные комплексы к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам Лукашевича, ВСУ стягивает к зоне конфликта значительное количество ЗРК «Бук», два из которых обнаружены на станции в Мариуполе, а еще несколько – на железнодорожной развязке в городе Рубежное.

«Киев подтягивает зенитные ракетные комплексы к линии соприкосновения. В докладах СММ ОБСЕ от 28 сентября и 1 октября сообщается об обнаружении двух ЗРК системы "Бук" на железнодорожной станции в Мариуполе и еще нескольких - на железнодорожном узле в Рубежном. Кого сбивать собрались?» - приводит агентство ТАСС слова Лукашевича.

Ранее представители ОБСЕ обнаружили запрещенное в зоне разграничения оружие с помощью беспилотного дрона неподалеку от станции города Рубежное. Согласно предположению представителя самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко, ВСУ может переделать «Буки» для стрельбы по наземным целям, так как авиации и ракет у народных республик нет.