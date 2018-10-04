Украина потребовала исключить Россию из Совбеза ООН за «кибератаки»

Украина предложила лишить Российскую Федерацию права находиться в составе Совета безопасности ООН. Это предложение озвучила заместитель главы украинской дипломатии Елена Зеркаль.

Поводом для подобных заявлений стали обвинения Нидерландов, которые сегодня выслали из страны четырех россиян, обвинив их в кибератаках на ОЗХО. Никаких доказательств представлено не было, однако они не потребовались странам Запада для того, чтобы выразить антироссийскую солидарность. Украина, разумеется, тоже не упустила случая высказаться относительно «российской агрессии».

«Такая откровенная преступность намерений РФ - взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной рабочей группы, для того, чтобы помешать расследованию преступлений, совершенных Россией - это откровенная дикость и нецивилизованность. Обнародованная сегодня информация должна окончательно открыть глаза всем, что России не место в Совбезе ООН», - написала Зеркаль.

Четвертого октября Нидерланды объявили о том, что предотвратили кибератаку на ОЗХО, якобы организованную «русскими хакерами». Обвинения немедленно поддержала Великобритания, а за ней и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Сразу после этого Минюст США синхронно опубликовал большой пресс-релиз, где обвинил семерых россиян в «хакерских атаках по всему миру», причем в американском списке присутствуют люди из нидерландского.