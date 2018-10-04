Кортеж президента Польши сбил мальчика в Освенциме

Автоколонна польского президента Анджея Дуды совершила столкновение с девятилетним мальчиком на въезде в город Освенцим.

Ребенок катался на самокате рядом с полицейским участком. Авария произошла, когда школьник пытался пересечь проезжую часть на пересечении улиц Выспяньского и Словацкого.

Мальчик ударился в бок одной из машин, идущих в колонне. Дуда тут же приказал колонне остановить движение и подбежал на помощь школьнику. Ребенок не получил травм, однако глава государства вызвал на место происшествия скорую, которая ехала в составе кортежа, и школьника доставили в больницу.

Президент, а также пассажиры, следовавшие в составе автоколонны, не пострадали, сообщает RMF FM.