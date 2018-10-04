Подруге Ждуна просят придумать имя

Художница из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, получившая известность после создания знаменитого мема «Ждун», придумала ему подругу и показала свое творение подписчикам.

Фото новой скульптуры она выложила в Интернете. Новая работа ван Брифорт представляет собой безрукое существо с крупными глазами, кошачьим носом и морщинистыми складками по всему телу. Задние конечности необычного зверька, лежащего на животе, выполнены в форме человеческих ног.

Художница предложила подписчикам дать имя этому монстру.