СМИ: Павла Волю госпитализировали после концерта
Комика госпитализировали сразу после концерта в Иркутске.
Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress
Известный комик и телевизионный ведущий Павел Воля госпитализирован в одно из медицинских учреждений Иркутска. Об этом сообщает сообщество «112».
По данным сообщества, госпитализация произошла сразу после концерта. Комик почувствовал недомогание и был отправлен в больницу с подозрением на аппендицит.
Официальной информации или данных от близких артиста либо его самого на данный момент нет. Сведения о здоровье Воли уточняются.