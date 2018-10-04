СМИ: Павла Волю госпитализировали после концерта

Известный комик и телевизионный ведущий Павел Воля госпитализирован в одно из медицинских учреждений Иркутска. Об этом сообщает сообщество «112».

По данным сообщества, госпитализация произошла сразу после концерта. Комик почувствовал недомогание и был отправлен в больницу с подозрением на аппендицит.

Официальной информации или данных от близких артиста либо его самого на данный момент нет. Сведения о здоровье Воли уточняются.