Роскачество рассказало, как выбрать хороший картофель

Роскачество закончило большую проверку картофеля, который можно найти в продаже в России. Эксперты пришли к выводу, что почти весь картофель на российском потребительском рынке безопасен, однако очень часто поражен болезнями.

Как сообщается в отчете организации, для исследования были закуплены овощи в различных точках продаж – от рынков до магазинов и супермаркетов. В первую очередь экспертов интересовала проверка популярного среди потребителей мифа о наличии большого количества пестицидов в клубнях. Эта гипотеза подтверждения не нашла.

Однако большинство проверенного картофеля оказалось заражено различными болезнями, безвредными для человека, по изменяющими вид и качество самого клубня. Картофель в российской рознице поражен фомоз, фитофторозом, ризоктониозом и другими растительными заболеваниями.

Чтобы избежать покупки больного картофеля, стоит обратить внимание на его внешний вид. Большинство упомянутых болезней проявляются визуально – в виде на налета на кожице, потемнений или плотных на ощупь пятен.

В целом при выборе картофеля специалисты Роскачества советуют выбирать клубни среднего размера, так как они оптимальны в плане высокого количества полезных веществ и небольшого количества вредных. Картофель не должен иметь неприятного запаха, а также глиняных комков и пятен.