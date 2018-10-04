В Москве водителя скорой оштрафовали на 300 тысяч за парковку у дома больного

В Москве водителя скорой помощи оштрафовали за неправильную парковку на 300 тысяч рублей. Мужчина ждал врачей, которые отправились на вызов, однако, не нашел места, куда поставить машину, поскольку двор был занят машинами, обочина тоже.

Пришлось припарковать автомобиль на тротуаре, заехав двумя колесами машины на газон. Кто-то из слишком бдительных прохожих сделал снимок с нарушением и отправил его в МАДИ.

Эта история произошла еще летом, после чего у водителя с не самой большой зарплатой уже стали удерживать по девять тысяч рублей в счет долга.

«Мы ехали в поликлинику помогать бабушку транспортировать. Мы ее посадили и уехали, потом это все выяснилось. Пришел приказ и, следовательно, штраф. За мое нарушение заплатили, я должен штраф оплатить - 300 тысяч», - рассказал водитель скорой Юрий Счастный.

Штраф выписали автокомбинату, но гендиректор автопредприятия, в свою очередь, переадресовал его подчиненному.

Напомним, в 2015 году Мосгордума приняла поправки, ужесточающие наказание за парковку на газоне. Изменения, предложенные мэром столицы Сергеем Собяниным, предусматривают штраф в размере пяти тысяч для физических лиц, 30 тысяч рублей – для должностных лиц и 300 тысяч рублей для юридических лиц. Согласно принятым поправкам, разрешается наказывать нарушителей, используя данные с камер.