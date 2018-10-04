Ученые рассказали, как быстрорастворимая лапша влияет на организм

Вред для здоровья от потребления лапши быстрого приготовления в реальности довольно сильно преувеличен. К такому выводу пришли ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева.

Для проверки мифа о высоком вреде быстрорастворимой лапши марки «Доширак» специалисты провели анализ ее состава. Блюдо состоит из пшеничной муки, крахмала, соли, пальмового масла, безвредного для здорового организма, а также регулятора кислотности и питьевой соды.

Пшеничная мука из переработанного зерна менее полезна, чем цельнозерновая, так как уменьшается количество клетчатки и витаминов. В смеси для бульона содержатся консерванты и усилитель вкуса глутамат натрия, но, как подчеркнуто в исследовании, его количество в любом бифштексе превышает объем, содержащийся в порции лапши.

Исследовав «Доширак», специалисты пришли к выводу, что в упомянутых количествах вещества из состава блюда не приносят организму значимого вреда. Вместе с тем они не приносят и сколь-нибудь заметной пользы. Кроме того, питаться быстрорастворимой лапшой на постоянной основе все-таки не стоит, поскольку она не содержит достаточного для организма количества жиров и белков – в ней преобладают углеводы.