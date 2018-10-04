Путин прибыл в Индию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Индии Нью-Дели.

Российский лидер проведет переговоры с премьер-министром иностранного государства Нарендрой Моди, в ходе которых лидеры обсудят развитие стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что стороны подпишут контракт на поставку в Индию российских зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в составе пяти полков на сумму свыше пяти миллиардов долларов.

Кроме того, индийские ВМС планируют приобрести у России четыре новых фрегата проекта 11356, два корабля построят в Калининграде, а еще два – в индийском штате Гоа под руководством российских специалистов. Эта сделка оценивается еще в два с половиной миллиарда долларов.