Инцидент с домкратом никак не повлияет на сроки сдачи Крымского моста

Инцидент с падением фрагмента одного пролета железнодорожной части строящегося Крымского моста никак не повлияет на сроки сдачи проекта. Об этом заявил председатель совета директоров фирмы «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

Ротенберг отметил, что в случившейся ситуации нет ничего страшного. Речь идет всего лишь о неполадке с домкратом, которая привела к съезжанию фрагмента пролета при монтаже. В ходе инцидента никто не пострадал, и работа продолжается в том же темпе.

«У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь. Разумеется, мы работаем с заделом, так что эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет», - цитирует РИА Новости председателя совета директоров компании «Стройгазмонтаж».

Ранее стало известно, что фрагмент пролета строящейся части железной дороги Крымского моста слетел в воду при монтаже на участке между Тузлинской косой и одноименным островом. Фрагмент опустился на мелководье. Опоры не повреждены, несущая способность моста не нарушена.