Минюст США обвинил семерых россиян в «хакерских атаках по всему миру»

Министерство юстиции США обвинили семерых россиян в «организации кибернетических атак». По мнению ведомства, данные граждане также являются «офицерами ГРУ, связанными с операциями по международному хакерству».

Официальное сообщение об этом появилось на сайте ведомства. По версии американского минюста, россияне «компрометировали компьютерные сети», которые использовались в антидопинговых расследованиях и деятельности организаций, связанных с химическим оружием. Их деятельность якобы продолжалась четыре года по всему миру.

«Мы хотим, чтобы сотни жертв российских хакеров знали, что мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих преступников к ответственности за их преступления», - заявил прокурор США Скотт Брейди на ведомственной пресс-конференции.

В сообщении минюста указаны имена граждан России, которых ведомства обвиняет в хакерских атаках. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Алексей Минин и Олег Сотников. В заявлении ведомства указан широкий перечень мест, где указанные «хакеры» якобы совершали свои атаки, однако традиционно не приведено ни одного доказательства в пользу их виновности.

Ранее Нидерланды объявили о высылке из страны четырех россиян, которые якобы были причастны к кибератаке на ОЗХО. Действия официального Амстердама немедленно поддержала Великобритания, после свою солидарность выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.