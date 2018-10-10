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Как сэкономить на покупках

Вадим Иванов
17:00 10.10.2018
В России в последнее время - повышенное внимание к кешбэку. В банковской сфере кешбэк - это возврат покупателю части денег от стоимости приобретенных товаров.
Как сэкономить на покупках
Фото: kati imagebroker.com, Globallookpress

Кешбэк Почта Банка

В последние несколько лет в России наблюдается всплеск публикаций, посвященных кешбэку. Столь сильное увеличение интереса продиктовано тем, что кешбэк в нашей стране появился относительно недавно. Для отечественного потребителя это новое явление, поэтому даже экспертам и экономистам не терпится, что называется, пощупать такие программы лояльности собственными руками.

В банковской сфере кешбэк - это возврат покупателю части денег от стоимости приобретенных товаров. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что процесс начисления процентов от потраченной суммы выглядит следующим образом. Банк выпускает специальную карту и назначает правила, по которым будет работать программа кешбэка. Когда клиент оплачивает покупки по такой карте, магазин переводит банку комиссионные, из которых позже покупателю и выплачивается кешбэк.

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В сравнении с другими способами сэкономить кешбэк обладает очевидными преимуществами. Например, скидки и бонусные баллы работают лишь в отдельных магазинах, а возвращение конкретных денежных средств, понятно, подразумевает возможность потратить полученные деньги где угодно. Такая мотивационная программа подходит пенсионерам, которым больше не нужно вычислять процент скидки или собирать купоны - достаточно просто дождаться начисления процентов.

В Почта Банке кешбэк предоставляется для пенсионеров и зарплатных клиентов на все важные и традиционные расходы. Вернуть часть денег обратно можно, оплачивая лекарства и проезд на общественном транспорте и пригородных электричках, бензин, такси - все насущные и повседневные нужды. С момента запуска программы кешбэка Почта Банк вернул своим клиентам уже больше 30 тысяч рублей.

Кобрендинговая карта «Пятерочка»

Особый финансовый продукт Почта Банка - это совместная карта с продуктовой сетью супермаркетов «Пятерочка». Выпуск такой карты также продиктован заботой об удобстве клиентов, ведь значительную часть бюджета любой семьи занимают траты на продукты питания и бытовую химию. Поэтому экономить на таких покупках и становится выгоднее всего.

Оплачивая товары в сети «Пятерочка» одноименной картой Почта Банка, владелец карты получает в три раза больше баллов за покупки. Карту можно оформить бесплатно всего за один визит в банк или даже еще проще - не выходя из дома, на сайте Почта Банка. Новые клиенты получают 2500 баллов в подарок за первую покупку по карте, а также еще 2500 баллов начисляют в день рождения и столько же за перевод пенсии в Почта Банк - до 30 ноября 2018 года.

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Накопленные баллы можно и нужно использовать, чтобы оплатить до 100% любых покупок в сети «Пятерочка». А если привязать к карте сберегательный счет, на него ежемесячно будут приходить средства до 6% годовых на минимальный остаток. Все остальные бонусы, акции и скидки «Пятерочки» никуда не денутся, а все так же будут действовать для владельцев такой карты.

Программа заботы о пенсионерах «Мое здоровье»

Почта Банк не просто оказывает финансовые услуги, но и несет большую социальную миссию, в частности заботится о пенсионерах. Например, программа «Мое здоровье», которая успешно прошла пилотирование и в течение нескольких месяцев будет запущена по всей территории России. Эта программа - реальная возможность для пенсионеров - клиентов банка покупать необходимые лекарства со скидками от 3% до 70%.

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«Мое здоровье» работает следующим образом:

Пенсионеру достаточно написать заявление о переводе пенсии в Почта Банк и открыть сберегательный счет. После этого банк автоматически регистрирует пенсионера в программе «Мое здоровье», этот процесс занимает несколько дней, после чего пенсионер может сделать заказ лекарств на специальном сайте или по телефону, а получить заказанные лекарства - в любой ближайшей к дому аптеке. Таким образом, пожилым людям теперь достаточно просто дойти до ближайшей аптеки, чтобы получить заказанные необходимые препараты по максимально низким ценам.

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