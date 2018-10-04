«Это русский шпион из КГБ»: задержание енота американской полицией попало на видео

В Сети становится популярным видеозапись, на которой американские полицейские из города Бедфорд в штате Техас пытаются задержать пробравшегося на территорию участка енота. Процесс поимки нарушителя оказался записан камерами видеонаблюдения.

Судя по записи, которую разместили в Сети сами полицейские, процесс задержания енота оказался непростым. Зверь не давался в руки, постоянно перебегал с места на места и умело прятался. Для операции пришлось привлечь сразу несколько полицейских и специальную технику в виде сачка и клеток.

Ролик ожидаемо стал хитом в Сети. Часть пользователей заявили, что енот является русским шпионом и наверняка служит в КГБ. Другие заметили, что поведение зверя напоминает действия уходящего от погони темнокожего американского преступника, в связи с чем непонятно, почему полицейские просто не открыли привычный огонь на поражение.

Зрители ролика сошлись во мнении, что факт наличия на еноте «полосатой робы по умолчанию» является удобным для служителей правопорядка. Пользователи выразили надежду, что зверь остался жив, здоров и решил свои проблемы с законом.