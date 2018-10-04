Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон об особом статусе Донбасса будет действовать до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте украинского парламента. Ранее, стало известно, что 3 октября Верховная рада приняла закон. За него отдали свои голоса 245 депутатов.

Напомним, закон о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей был принят еще в октябре 2014 года. Он предусматривает амнистию для участников конфликта в регионе, право на использование русского языка в органах местной власти, участие органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также господдержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры.

В документе говорится, что самоуправление в Донбассе вступит в силу после выполнения ряда условий, среди которых вывод с территории так называемых «незаконных формирований».