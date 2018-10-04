«Смешные чудаки на ржавом металлоломе»: адмирал о «готовых к бою в Керчи» украинских моряках

Бывший заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Игорь Катасонов оценил заявление украинского капитана Дмитрия Коваленко. Тот рассказал о «готовности к бою с российскими пограничниками», когда судно «Донбасс» и буксир «Кореец» шли через Керченский пролив.

По словам адмирала, украинский капитан Коваленко является «большим чудаком». «Донбасс» и «Кореец» представляют собой старую и неисправную плавучую мастерскую и ржавый буксир, который почти не умеет маневрировать. Намерение «сражаться с русскими» в составе подобной «армады» выглядит смешно

«Большой чудак… Это просто металлолом, а такие выражения и вызовы нужны (Украине - прим. ред.) для внутреннего потребления. Пусть они там и останутся. Просто надо соблюдать меры безопасности с этими чудаками. Если какой-то капитан первого ранга выражается по поводу этой странной буксируемой “свадьбы” – это просто стыдно. Капитан первого ранга – это высокое звание», - рассказал Игорь Катасонов в эфире НСН.

Поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Кореец», принадлежащие Украине, совершили переход через Керченский пролив. По словам руководителя перехода капитана первого ранга Коваленко, обстановка во время мероприятия была «нервной», а экипаж якобы был готов сражаться с россиянами и был вооружен.