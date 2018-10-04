Закарпатье на грани взрыва: зачем Украина готовит себе «второй Донбасс»

Украинские националисты поместили в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» фамилию главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Министра иностранных дел соседней страны на Украине решили объявить врагом после того, как он заявил в ООН о переброске украинских войск к венгерской границе.

Как будто Сийярто раскрыл секрет! Во всех популярных соцсетях размещено видео: украинская военная техника движется в сторону западных границ страны. На кадрах видно, как патрульные автомобили сопровождают колонну из бронетранспортеров, грузовиков и санитарных машин с флагами Украины. Журналист Анна Кульчицкая на своей страничке комментирует, что техника и личный состав перемещаются в Закарпатье из Львова. Не великая тайна и то, что минобороны Украины собирается разместить воинское подразделение в Берегово - городе, где, напоминает еженедельник «Звезда», живут преимущественно венгры.

«Кругом измена!»

После того как в базу сайта «Миротворец» была внесена личная информация четырех закарпатских депутатов и заместителя мэра города Чоп, Петер Сийярто заявил, что Венгрия «заступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье». Себя венгерский министр тогда не упомянул.

Сийярто высказался 3 октября в Москве, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым: «Мое включение в список «Миротворца» - это не проблема, намного большая проблема то, что закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, все еще не пересмотрен. Несмотря на то, что мы заинтересованы в добрососедских и хороших контактах с Украиной, президент Украины и ее правительство свели на нет наши хорошие контакты между странами».

Очередной скандал между Украиной и Венгрией разгорелся из-за вручения венгерских паспортов этническим венграм в Закарпатье.

Удивительное государство - нынешняя Украина! Глава МИД Украины Павел Климкин на днях сообщил, что в его ведомстве вообще-то давно знали о выдаче иностранных паспортов в Закарпатье, однако не могли доказать этого. Помогло собрать доказательства... видео в Интернете. Вот тут-то по выявленному факту выдачи украинским гражданам венгерских паспортов на Украине возбудили уголовное дело о государственной измене. Началась проверка этнических венгров относительно наличия у них вторых, помимо национальных, паспортов.

Украинское законодательство не разрешает гражданам страны получать второе гражданство. Но при этом в законе нет ничего о том, можно ли отбирать «незаконный» паспорт, и если да, то как это делать? Поэтому вопрос: что делать с владельцами сразу двух паспортов, повис в воздухе. Хотя угрозы по этому поводу со стороны властей страны и - особенно - радикальной части украинского общества звучат громко и грозно. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил обладателям иностранных паспортов лишением украинского гражданства.

После обнародования истории с выдачей венгерских паспортов закарпатским венграм Киев предупредил Будапешт о том, что может выслать консула Венгрии из Украины. Петер Сийярто ответил на это без раздумий: «В том случае, если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны». В Киеве подумали-подумали, и «размен» консулами был отложен. Но на закарпатском горизонте вдруг появилась украинская военная техника.

Находившийся в этот момент в Нью-Йорке глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что правительство его страны находится в недоумении от таких новостей. «Это довольно необычно, что они (украинцы) переводят свои войска к границе страны - члена НАТО. Какой в этом смысл, надо спросить у них - я не знаю ответа», - сказал Сийярто.

Украинские власти ответили. Появилась информация, что в 30 километрах от венгерской границы Минобороны «незалежной» планирует провести... антитеррористические учения. Параллельно будут объявлены в розыск представители венгерских общин и главы городских властей.

«Это означает, что Киев рассматривает венгерскую национальную общину как фактор угрозы. Это возмутительно, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против», - сказал венгерский министр иностранных дел.

Опровержения из Киева не последовало.

С опытом карательных этнических зачисток

Главу МИД Венгрии Петера Сийярто возмутили планы Украины по восстановлению воинской части в закарпатском городе Берегово, расположенном в 30 км от венгерской границы. Сийярто особенно разозлила причина, по которой украинские власти решили размещать войска в Закарпатье - в Киеве заявили, что это необходимо «с учетом угроз территориальной целостности Украины».

Напомним, название древнего городка Берегово (первое упоминания в исторических хрониках в 1063 году) уже звучало в сводках теленовостей. Населенный пункт расположен на стыке границ Украины с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией. Когда украинская сторона заявила о намерении развернуть в городе батальон численностью от 800 до 1.000 человек, в Будапеште сразу заявили, что возможный конфликт в этом регионе коснется не только Украины и Венгрии.

Решение о размещении на территории бывшей воинской части в Берегове отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады было принято Минобороны Украины 9 февраля этого года. Подразделения бригады уже базируются в других крупных городах Закарпатья, где проживают большей частью этнические венгры: Ужгороде, Мукачеве и Виноградове.

В ходе заседания городского совета Берегово было обнародована информация, полученная от руководства ВСУ, что батальон может быть передислоцирован в город уже к концу 2018 года. Причину размещения ударного подразделения ВСУ представитель украинского военного командования объяснил следующим: «Такая потребность возникла в связи с необходимостью рассредоточения войск и подготовки военных по всей территории Украины».

Горные стрелки из 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады регулярно проводили ротации в зоне «антитеррористической операции» (АТО) на Донбассе, а затем стали передислоцироваться на старые, еще советских времен, ударные позиции на юго-западном направлении.

Министерство иностранных дел Венгрии уже тогда выразило обеспокоенность тем, что украинская армия намерена разместить подразделение (с опытом карательных этнических зачисток на Донбассе!) в городе с самой высокой долей венгров среди населения Закарпатской области.

Невнятные пояснения украинского министерства обороны венгерский МИД посчитал плохо скрытой демонстрацией силы: на деле создание военной базы ВСУ означает, что «они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву».

На границе - на грани

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал ситуацию так: «В конфликте с Украиной Венгрию поддержит Польша, и это станет большой проблемой для Киева, потому что Варшава считается главным адвокатом Украины в вопросах интеграции с Евросоюзом. Последние годы Венгрия и Польша активно друг друга поддерживают, поскольку обе страны ведут гораздо более националистическую политику, чем принято в более толерантных западноевропейских странах, к тому же они обе входят в Вышеградскую четверку. Что касается украинских войск, которые Киев перебрасывает в Закарпатье, то это, конечно, не дружественный шаг, но трудно ожидать, что это приведет к эксцессам военного характера».

С другой стороны надо отметить, что конфликты - пока без стрельбы - между украинскими националистами и венгерским меньшинством в последние годы возникают в Закарпатье с определенной периодичностью. Недавно украинские радикалы устроили ряд провокаций против венгерских культурных центров. Ранее в столице Закарпатья Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание «Общества венгерской культуры», и после этого Будапешт даже призывал ввести в область наблюдателей ОБСЕ.

Мало того, даже украинские СМИ пишут, что Закарпатье в ближайшее время может реально стать «вторым Донбассом» для Киева. Причин для этого достаточно.

Отношения Киева и Будапешта обострились давно - из-за украинского закона об образовании, который предусматривал существенное сокращение обучения на языках нацменьшинств. Но сейчас во всех соседних странах уже не говорят о провокационном законе об образовании. Теперь всех интересуют «внезапные» масштабные учения ВСУ на границе с Венгрией.

По официальной легенде маневров, таким образом Минобороны Украины хочет отработать мобилизацию подразделений, в частности, десантно-штурмовых отрядов в случае срочной тревоги. Представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила в интервью одному из киевских телеканалов, что «базирование и перемещения военных на собственной территории - суверенное дело страны». Но во многих восточно-европейских столицах учения в приграничье уже назвали прямым и жестким ответом на «поведение» Венгрии. И, видимо, не только ее одной.

В регионе проживает много русинов, которые откровенно симпатизируют России. А венгерская диаспора насчитывает около 200 тысяч человек, у половины из них уже есть венгерские паспорта. Румынские власти тоже щедро раздавали паспорта своим единокровцам в украинской Буковине (Черновицкая область), а поляки никогда не простят героизацию Бандеры и его головорезов. Кроме того, на руках у населения тысячи единиц огнестрельного оружия...

Если вдруг конфликт примет угрожающий характер, то Венгрия может ввести войска для защиты своих граждан. «За компанию» то же самое могут сделать румыны на Буковине. И тогда киевская власть, которая держится исключительно на силовых структурах, вынуждена будет разделить их между Донбассом, Крымом (в Херсонской области стоит многочисленная группировка ВСУ), Закарпатьем и Буковиной.

Киевские «следопыты» нашли «след Путина»

Пока эксперты по обе стороны границы дают тревожные прогнозы, в Киеве нашли «след Путина». По версии украинских «следопытов», это именно президент России подсказал премьеру Венгрии Виктору Орбану, как отнять у Украины Закарпатье.

«Закарпатье может пойти по пути Донбасса и рискует стать новой зоной конфликта на Украине. Закарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов», - завуалированно заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин - большой спец в разоблачении «гибридной стратегии Кремля».

Украинские нацисты дипломатическим политесам не обучены, поэтому рубят с плеча. В августе председатель ОУН (организация запрещена в России) Богдан Червак прямо призвал дать Венгрии «по зубам» за покушение на территориальную целостность Украины и попытку отобрать Закарпатскую область. Червак заявил: «С Венгрией все понятно. Отравленный шовинизмом официальный Будапешт считает, что может отобрать у нас Закарпатье. Однако это желание быстро исчезнет, когда на территории Закарпатья начнется боевое слаживание подразделений ВСУ и Нацгвардии».

Теперь в базе данных сайта «Миротворец» появилась фамилия главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Список «Миротворца» на Украине называют «расстрельным». Это прямая угроза государственному деятелю соседней страны.

Кстати, еще одной причиной внесения министра иностранных дел Венгрии в базу «Миротворца» считают его недавнее заявление о том, что «притеснения венгров» на Закарпатье не прекратятся, пока Петр Порошенко является президентом Украины.