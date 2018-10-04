«Союз МС-06» с тремя членами экипажа вернулся на Землю

Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-06» успешно приземлилась в районе города Жезказган в Казахстане 4 октября в 14 часов 45 минут по московскому времени.

На борту находились трое членов экипажа Международной космической станции (МКС). В составе экипажа были космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Космонавты провели на орбите 197 суток, сообщает пресс-служба ЦНИИМАШ. Путь домой после отстыковки корабля от МКС занял около четырех часов. Члены экипажа выбрались из капсулы и в настоящее время чувствуют себя хорошо. Известно, что встречающие подготовили для космонавтов вкусный сюрприз - оренбургскую дыню.

Посадку аппарата обеспечивали около 200 военных спасателей. В операции было задействовано 12 многоцелевых вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26. На земле дежурили группы на специальных вездеходах, также в готовности находились спасатели-парашютисты.