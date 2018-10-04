Шпиономания набирает обороты – Захарова о высылке россиян из Нидерландов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила действия Нидерландов и высылку из страны четверых россиян, якобы причастных к кибератаке. В комментарии «Звезде» дипломат назвала происходящее «западной шпиономанией».

«Западная шпиономания набирает обороты. В ближайшее время последует официальный комментарий российский стороны», - отметила Захарова

Ранее стало известно, что спецслужбы Нидерландов выслали из страны четверых россиян, которые якобы пытались осуществить кибератаку на ОЗХО. Упомянутые граждане России, по версии голландского министерства обороны, имеют дипломатические паспорта. В числе прочего, в Амстердаме заявили, что россияне якобы пытались получить доступ к файлам расследования дела о рейсе MH17.

Действия Нидерландов немедленно нашли поддержку и одобрение Великобритании. Позже к ним присоединился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что Альянс выражает полную солидарность с обвинениями против России.