В НАТО выразили солидарность с обвинениями Нидерландов в адрес России из-за кибератак

Североатлантический альянс выражает полную солидарность с обвинениями в адрес России, которые озвучили Нидерланды и Великобритания. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы НАТО, Российской Федерации следует «прекратить подрывать деятельность международных институтов». Традиционно для западной дипломатии Столтенберг не стал приводить каких-либо аргументов и доказательств в пользу «виновности» России, ограничившись безоговорочной поддержкой линии своих союзников.

«НАТО выражает солидарность с обвинениями правительств Великобритании и Нидерландов в адрес России и совершенных ей кибератак. России следует перестать подрывать деятельность международных институтов и устои международного права. НАТО и союзники продолжат работу по укреплению механизмов киберзащиты», - написал генсек Альянса в Twitter.

Ранее стало известно, что Амстердам высылает четырех россиян, подозреваемых в хакерской атаке на ОЗХО. Подозреваемые имели дипломатические паспорта. В Нидерландах заявили, что в числе прочего россияне якобы хотели получить доступ к файлам расследования дела о крушении MH17.