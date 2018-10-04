Нардеп: Порошенко лично приказал заблокировать украинские телеканалы

Президент Украины Петр Порошенко лично потребовал от депутатов Верховной рады проголосовать за постановление 9157, призванное заблокировать работу оппозиционных телеканалов «112 Украина» и NEWSONE. Об этом заявил член партии «За життя» Нестор Шуфрич.

Санкции в отношении «112 Украина» и NEWSONE поддержали 229 парламентариев, только 42 высказались «против». Теперь Совет национальной безопасности и обороны Украины остановит работу телеканалов, лишив их лицензии и заблокировав активы.

«Учитывая то, что под его личным (президента Украины Петра Порошенко – прим. ред.) давлением принималось это постановление, мы можем предположить, что СНБО его поддержит и фактически заблокирует работу двух каналов», - рассказал Шуфрич в интервью NEWSONE.

Кроме того, украинский парламент ограничит работу других СМИ, находящихся в собственности Newsone – ООО «Новости 24 часа» и собственности «112 Украина»: ООО «Партнер ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Телерадиокомпания 112-ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ».