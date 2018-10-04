«Мы не можем защитить себя сами»: глава «112 Украина» обратился за помощью из-за закрытия канала

Гендиректор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф выпустил публичное обращение с просьбой защитить его СМИ от нападок Верховной рады. По мнению Бенкендорфа, решение парламента о закрытии канала является сигналом об очень серьезной угрозе для свободы слова в стране.

Генеральный директор обратил внимание на то, что действия Верховной рады Украины нарушает сразу несколько важных документов о свободе слова в Европе. Бенкендорф упомянул Хельсинскую декларацию 1975 года, резолюцию ПАСЕ под названием «Показатели демократии в медиа», а также декларацию Комитета министров СЕ о защите журналистики и безопасности журналистов, подписанную в 2014 году.

Бенкендорф подчеркнул, что «112 Украина» является одним из лидеров в новостийно-информационном вещании страны и представляет трибуну выразителям самых разных идей и политических сил. Наполнение телеканала состоит из гостевых студий в прямом эфире, программ с журналистскими расследованиями и программ с авторскими интервью.

«Подчеркиваем, что общение с гостями телеканала происходит в прямом эфире, а следовательно такая информация подается "без купюр" и редактирования, а люди, которые находятся в студии, имеют возможность напрямую высказывать свое мнение по наиболее острым вопросам, которые волнуют общество», - заявил генеральный директор канала.

В заключение Бенкендорф отметил, что телеканал не может защитить себя сам из-за отсутствия правовых инструментов, что вскоре приведет к прекращению вещания. В результате канал «112 Украина», как одно из последних мест в стране для самореализации в профессии журналиста, перестанет существовать. В этой связи генеральный директор призвал общественных деятелей, журналистов и всех неравнодушных высказать свою позицию относительно закрытия канала.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины проголосовала за закрытие телеканалов «112» и News One. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, рассмотренному Радой и заключения комитета, в деятельности юридических лиц, которые владеют указанными СМИ, «имеются системные признаки подражания дискурсивных практик русской имперско-шовинистической пропаганды».