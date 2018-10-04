Нарышкин рассказал о смешном эпизоде во время обучения в Академии военной разведки

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал об обучении в Академии военной разведки. Глава СВР России вспомнил смешной случай, который произошел с ним во время автоподготовки.

«Вспоминается многое. И часто курьезное. Один случай вам расскажу. Автоподготовка. Ее проходят почти все. Я к моменту поступления не имел навыков вождения, у меня не было водительских прав. И вот идут занятия, и инструктор, помогавший мне осваивать владение автотранспортом, был человеком, который любил довольно крепкими словцами непарламентскими выражать свои мысли, когда делал замечания. И наверное на третьем занятии в городе случилось так, что я слегка разбил машину. Ну не критически, но все же нанес повреждения. Очевидно, что с этого момента он понял, что со мной нужно обращаться более интеллигентно» , - вспомнил Нарышкин в эфире программы «Код доступа» на телеканале «Звезда».

Будущий директор СВР был слушателем Академии военной разведки одновременно с будущим главой государства - Владимиром Путиным.

В этом году Академии военной разведки исполнилось 80 лет. К этой круглой дате программа «Код доступа» сняла эксклюзивный материал в стенах учреждения. Кроме того съемочной группе «Звезды» показали комнату, где жил во время обучения президент России.

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