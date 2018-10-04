Минобороны Нидерландов назвало имена россиян, подозреваемых в кибератаке

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила кибератаку со стороны России на ОЗХО. С таким утверждением выступила на пресс-конференции глава минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

По ее словам, «попытка атаки осуществлена 13 апреля, в ходе нее сотрудники российских спецслужб хотели получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО».

Все четверо россиян, подозреваемые в причастности к хакерской атаке, из страны были выдворены в тот же день, заявила она. Бейлевелд заявила, что они якобы работали на ГРУ и назвала их имена. По ее словам, к атаке причастны Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Алексей Минин и Олег Сотников, сообщает телеканал NOS, который вел трансляцию выступления министра.

Кроме того, глава голландского оборонного ведомства рассказала, что спецслужбы королевства смогли получить доступ к различному электронному оборудованию хакеров, в том числе ноутбукам и смартфонам.

Тем временем постпред России при ОЗХО Александр Шульгин вызван в голландский МИД.