Российского посла вызвали в МИД Нидерландов из-за «попытки кибератаки на ОЗХО»

Посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин вызван в голландский МИД в связи с обвинением четверых россиян в хакерской атаке на организацию. Об этом во время пресс-конференции, транслируемой на местном телеканале Nos, заявила министр обороны страны Анк Бейлевельд.

«Посол вызван в МИД для того, чтобы дать разъяснения», - отметила она.

Кроме того, в ведомстве из-за тех же обвинений для предоставления объяснений был вызван и временный поверенный в делах России.

Ранее спецслужбы Нидерландов заявили, что выслали из государства четверых россиян, которые якобы пытались провести кибератаку на ОЗХО. По их данным, граждане РФ якобы хотели получить доступ к файлам расследования дела о крушении MH17.