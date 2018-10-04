Курсант Платов: в Академии внешней разведки показали комнату Путина

Во время учебы Путин жил в стандартной двухместной комнате, которая ничем не отличается от других. При этом сегодня в ней продолжают жить слушатели академии.

Новый выпуск программы «Код доступа» посвящен одному из самых секретных учебных заведений России - академии внешней разведки. Она работает по схеме пансиона: учащиеся живут здесь на протяжении недели, а на выходные их отпускают домой.

Среди выпускников академии сегодня много фамилий тех, чьи фамилии широко известны. Это Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Григорий Рапота, Сергей Чемезов, Сергей Иванов, Николай Токарев.

Смотрите программу «Код доступа» сегодня, в 20:20 на телеканале «Звезда».