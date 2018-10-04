Пугачева выступила с трогательной речью на церемонии прощания с Карцевым

Народная артистка СССР Алла Пугачева выступила с речью на прощании с актером Романом Карцевым, которое прошло четвертого октября в Москве, в центральном доме Литераторов.

Певица сообщила, что не может поверить в прозошедшее, несмотря на то, что о болезни артиста было давно известно. Пугачева отметила, что из жизни ушел великий человек, и после таких утрат «мы становимся беднее».

«Столько радости он нам дал, столько восхищения своим необыкновенным талантом. Нас повеселил, теперь будет веселить Бога… Прямо понадобился там», - заявила артистка.

Говоря о человеческих качествах Карцева, Пугачева отметила, что он был великим, невероятно талантливым и при этом очень скромным человеком.

Кроме того, певица припомнила, что ее первый выход на сцену был именно совместно с Романом Карцевым и другим также ушедшим из жизни советским артистом Виктором Ильченко.

«Они были мне как братья, творческие братья…» - заключила Пугачева.

После речи артистки зал разразился аплодисментами.

Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. Причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.