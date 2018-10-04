Нидерланды высылают четырех россиян, подозреваемых в хакерской атаке на ОЗХО

Спецслужбы Нидерландов заявили, что выслали из государства четверых россиян, которые якобы пытались провести кибератаку на ОЗХО. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

По ее словам, российских граждан из страны выдворили 13 апреля. Подозреваемые имели дипломатические паспорта.

Амстердам заявил, что в числе прочего россияне якобы хотели получить доступ к файлам расследования дела о крушении MH17.

Постпредство России при ОЗХО обвинения Минобороны Нидерландов не комментирует, сообщает РИА Новости.

Сенатор Владимир Джабаров в ответ на высылку российских граждан пообещал Нидерландам зеркальные меры.