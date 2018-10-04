МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон грата

Украинский МИД объявил персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегово. Об этом заявили в внешнеполитическом ведомстве Украины.

В сообщении говорится, что консулу Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией о том, что «консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть Украину в течение 72 часов».

«Рассчитываем, что Венгрия в дальнейшем воздержится от недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства», - сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве добавили, что рассматривают граждан Украины венгерского происхождения как «объединяющий фактор» в отношениях между двумя странами, и венгерскую сторону призвали соблюдать ту же политику.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что консул Эрно Кешкеню в Берегове в Закарпатье никаких законов не нарушал, поэтому у венгерского МИД отзывать его нет причин.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев направит Будапешту ноту о высылке консула из Берегова. Сийярто, в свою очередь, заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова.

Девятнадцатого сентября СМИ сообщили, что в Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят об этом не сообщать властям.