В Москве простились с народным артистом РФ Романом Карцевым

В Москве простились с народным артистом России Романом Карцевым. Церемония прошла в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

Гроб с телом артиста был установлен на сцене, который окружили букетами и венками цветов.

Попрощаться с актером пришли многие известные личности, среди них Михаил Жванецкий, Алла Пугачева, Максим Галкин, Наталья Селезнева и многие другие. Они произнесли прощальные речи, вспоминая о таланте и мастерстве артиста. В конце церемонии зал разразился громкими аплодисментами.

Карцева похоронят на Троекуроском кладбище 4 октября. На церемонии будут присутствовать лишь родственники и близкие друзья актера.

Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. Причиной смерти прозаика стала сердечная недостаточность.