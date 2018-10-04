Рада проголосовала за закрытие каналов «112» и News One

Верховная рада Украины проголосовала за закрытие телеканалов «112» и News One. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, рассмотренному Радой и заключения комитета, в деятельности юридических лиц, которые владеют указанными СМИ, «имеются системные признаки подражания дискурсивных практик русской имперско-шовинистической пропаганды».

Вместе с тем, народные избранники добавили, что они понимают, что «журналистский состав достойно выполняет свою работу» и «стараются соблюдать принципы этики украинского журналиста».

Теперь одобрить закон должет украинский СНБО. Если это произойдет, он вступит в силу через день после одобрения.

Санкции в отношении каналов подразумевают, среди прочего, блокирование активов, запрет на использование частот и запрет прав на объекты интеллектуальной собственности.