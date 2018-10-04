Как выглядит и работает Академия внешней разведки: видео

Телеканал «Звезда» оказался внутри самого секретного учебного заведения страны. Съемочная группа программы «Код доступа» побывала в стенах Академии внешней разведки (Академия СВР России). На период обучения слушатели этого учебного заведения меняют фамилии и пользуются вымышленными биографиями. Когда-то среди них был и глава РФ Владимир Путин.

Ведущий программы «Код доступа» Павел Веденяпин рассказал, как проходили съемки эксклюзивного выпуска, который выйдет в эфир уже сегодня.

«Впервые в истории телевидения нас пустили на объект, где учатся оперативные службы внешней разведки. И что меня поразило, например, это открытость службы. Открытость спецслужбы - это, на мой взгляд, признак ее силы. Как мы поняли, посетив Академию внешней разведки, для того, чтобы быть профессионалом, человек должен научиться общаться с людьми, заинтересовывать их в себе, искать, прежде всего, друзей, тех, кто расположен к общению, расположен к сотрудничеству», - рассказал телеведущий в ток-шоу «Открытый эфир».

Съемочной группе «Звезды» также показали комнату, где жил Владимир Путин. Тогда он проходил обучение под фамилией Платов.

«Нам показали комнату, где жил курсант Платов - ныне известный всему миру президент Российской Федерации. Я спросил у начальника академии, можно ли ее снять. Он разрешил, только попросил закрасить номер комнаты, чтобы у слушателей Академии не было нездоровой конкуренции за право жить в ней», - рассказал Веденяпин.

Сейчас в этой комнате проживают трое слушателей Академии внешней разведки, но они и не подозревают, что когда-то в ней жил глава РФ.