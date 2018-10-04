В здании Росморпорта в Петербурге прогремел взрыв

В административном здании в Кировском районе Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие. Отмечается, что инцидент не носит криминальный характер.

По информации «Фонтанки», ЧП произошло в здании администрации Росморпорта на Межевом канале. Якобы сотрудник предприятия пришел на работу, открыл ящик, после чего прогремел взрыв. Мужчина был госпитализирован, по некоторым данным, ему оторвало ногу.

Из здания было эвакуировано почти 400 человек.

В местном отделе полиции изданию подтвердили факт случившегося, добавив, что на месте работают спасатели и оперативно-следственная группа. О пострадавших и их состоянии правоохранители не уточнили.