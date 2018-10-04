В Генпрокуратуре подтвердили, что Карапетян погиб в авиакатастрофе под Костромой

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной подтвердил «Звезде» информацию о том, что жертвой авиакатастрофы под Косторомой стал заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

«По предварительной информации, которая у нас имеется, одной из жертв авиакатастрофы в Костромской области, действительно, стал заместитель генерального прокурора Саак Карапетян», -заявил Куренной.

По его словам, Карапетян находился в это время в официальном отпуске.

Представитель Генпрокуратуры РФ добавил, что для пролета вертолета Eurocopter AS-350 требуется подавать уведомления в соответствующие службы. Уведомление в установленном порядке было подано, заявил Куренной.

«Сейчас на месте работают наши коллеги, они Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов, также там находится костромской транспортный прокурор Павел Макаров. Они вместе с сотрудниками МЧС и других служб выясняют обстоятельства произошедшего. Для окончательного установления этого факта потребуется проведение ряда экспертиз», - отметил официальный представитель Генпрокуратуры России.

Напомним, крушение вертолета в Костромской области произошло 3 октября. Всего в авиакатастрофе погибли три человека. Борт упал в глухом лесу рядом с деревней Вонышево.