Фрагмент строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду

Фрагмент пролета строящейся части железной дороги Крымского моста слетел в воду при монтаже. Об этом «Звезде» рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

Инцидент произошел на участке между Тузлинской косой и одноименным островом.

«В процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье», - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из строителей не пострадал. Опоры не повреждены, а несущая способность не нарушена.

По предварительным причинам, часть железной дороги съехала из-за неисправности одной из домкратных систем.

Оказавшуюся в воде конструкцию извлекут с помощью крана. На ее месте будет установлено новое строение. По предварительным данным, на работы потребуется 30-45 суток.

Тем не менее, отмечается, что инцидент не повлияет на сроки реализации проекта. Железная дорога будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.