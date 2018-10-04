Верховная рада утвердила приветствие «Слава Украине»» для ВСУ

Верховная рада приняла закон, по которому националистический лозунг «Слава Украине» официально становится воинским приветствием. За его принятие проголосовал 271 депутат, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее документ поручил разработать украинский президент Петр Порошенко.

Так, вместо привычного приветствия «Здравствуте, товарищи!», «Здравия желаю!», военные будут говорить «Слава Украине!» или «Героям слава!» Кроме того, лозунг также будут использовать сотрудники Национальной полиции.

«Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова "Слава Украине! Героям Слава!" отныне - официальное приветствие ВСУ», - говорится в публикации Порошенко в его Twitter.

Президент также поблагодарил депутатов, поддержавших инициативу, и поздравил всех украинских военных.