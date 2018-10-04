По факту крушения вертолета под Костромой возбуждено уголовное дело

По факту крушения вертолета в Костромской области, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Об этом сообщает пресс-служба северо-западного следственного управления СК РФ на транспорте.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в условиях плохой видимости вертолет зацепился за верхушки деревьев, после чего потерпел крушение.

Напомним, инцидент произошел вечером, 3 октября, около деревни Вонышево.

Ранее сообщалось, что одной из жертв авиакатастрофы стал заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.