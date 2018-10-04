В СК не подтверждают информацию о смерти Карапетяна в авиакатастрофе под Костромой

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России заявили, что не подтверждают информацию о смерти заместителя генпрокурора РФ Саака Карапетяна.

«Мы не подтверждаем такую информацию, могу сказать личности установлены, но тела очень сильно обгорели», - заявили «Звезде» в ведомстве.

Ранее информированный источник рассказал «Звезде», что в результате крушения вертолета под Костромой, произошедшего третьего октября, погиб заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

Всего в авиакатастрофе погибли три человека. Борт упал в глухом лесу недалеко от деревни Вонышево. По предварительной версии, в условиях плохой видимости воздушное судно зацепилось за верхушки деревьев.

Саак Карапетян родился в Ростовской области в 1960 году. В 2016 году он стал заместителем генпрокурора России.