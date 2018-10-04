Опубликовано видео с места гибели замгенпрокурора РФ в Костромской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения вертолета в Костромской области. На кадрах видны обгоревшие и дымящиеся обломки вертолета, а также работающие на месте сотрудники специалисты.

Инцидент произошел вечером, 3 октября, около деревни Вонышево.

По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость, из-за которой вертолет зацепился за верхушки деревьев.

В результате крушения погибли три человека. Как сообщил информированный источник «Звезде», одной из жертв авиакатастрофы стал заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.