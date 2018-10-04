Bloomberg предрек конец «тирании» доллара

Доминирующая позиция доллара на мировом рынке валюты значительно пошатнулась. Под сомнение положение американское валюты поставил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который назвал абсурдом факт того, что компании вынуждены покупать самолеты, собранные в Евросоюзе, за доллары.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мейр также выступил за скорое внедрение финансовых инструментов, которые бы сделали Европу «суверенным континентом» и избавили от зависимости от США.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, Москва и Пекин значительно сократили свой вклад в американский госдолг, что также значительно пошатнуло позицию доллара.

Также, как говорится в материале, американская сторона слишком преувеличивает влияние введенных ими финансовых санкций против стран.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ от расчетов в долларах приведет к ослаблению позиций Соединенных Штатов Америки.