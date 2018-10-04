Автобус и три автомобиля столкнулись в Новокузнецке: кадры с места массового ДТП

В Новокузнецке произошла массовая авария с участием трех машин и автобуса.

В распоряжении портала Новокузнецк.ru оказались кадры с видеорегистратора. Он был установлен на машине, которая двигалась по Ильинскому шоссе в тот момент, когда там второго октября произошло столкновение четырех автомобилей.

На кадрах видно, как три машины, которые стали участниками аварии, обгоняют поток автомобилей, частично выезжая на встречную полосу. Судя по всему, после того, как двигавшийся первым из них ВАЗ-2114 столкнулся с маршрутным такси, которые следовали позади Hyundai Solaris и «УАЗ Патриот» и в него влетели по инерции.

Отмечается, что столкновения успели избежать еще два транспортных средства: пассажирский автобус и перевозивший цистерну с неизвестным содержимым грузовик.