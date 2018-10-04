Заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян погиб при крушении вертолета под Костромой

В результате крушения вертолета в Костромской области, произошедшего накануне вечером, 3 октября, погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. Об этом сообщил «Звезде» информированный источник.

Всего, как ранее сообщили в МЧС, в авиакатастрофе погибли три человека.

Борт упал в глухом лесу неподалеку от деревни Вонышево. По предварительной версии, в условиях плохой видимости воздушное судно зацепилось за верхушки деревьев.

Саак Карапетян родился в 1960 году в Ростовской области, окончил местный госуниверситет. Заместителем генпрокурора РФ Карапетян стал в 2016 году.