Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек
Основной удар стихии пришелся на город Палу в центре страны.
Фото: Hariandi Hafid, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Количество жертв разрушительного землетрясения в Индонезии возросло до 1,424 человек. Об этом сообщает ABC News.
Землетрясение произошло в минувшую пятницу, 28 сентября. Основной удар стихии пришелся на город Палу и близлежащие районы в провинции Сулавеси в центре страны.
Власти Индонезии подчеркнули, что тела многих погибших по-прежнему находятся под завалами из разрушенных строений и грязи.