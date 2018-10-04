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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1400 человек

Вадим Иванов
10:48 04.10.2018
Основной удар стихии пришелся на город Палу в центре страны.
Фото: Hariandi Hafid, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Количество жертв разрушительного землетрясения в Индонезии возросло до 1,424 человек. Об этом сообщает ABC News.

Землетрясение произошло в минувшую пятницу, 28 сентября. Основной удар стихии пришелся на город Палу и близлежащие районы в провинции Сулавеси в центре страны.

Власти Индонезии подчеркнули, что тела многих погибших по-прежнему находятся под завалами из разрушенных строений и грязи.

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