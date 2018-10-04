Опубликован пакет подписанных Путиным пенсионных законов

На интернет-портале правовой информации вечером третьего октября был опубликован пакет пенсионных законов.

Первого января 2019 года вступит в силу основная часть из этих законов, а ряд статей с первого января 2025 года.

Пакет включает в себя пять законов. Речь идет о законах об изменении пенсионного законодательства, о выходных для диспансеризации людей предпенсионного возраста, о направлении конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд, об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста и о ратификации по нормативам замещения заработка пенсией.

Двадцать седьмого сентября Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. Третьего октября за изменения пенсионной системы проголосовали в Совете Федерации. В поддержку выступили 149 сенаторов, против проголосовали пять парламентариев, трое воздержались. Вечером третьего октября российским президентом Владимиром Путиным был подписан принятый Госдумой и Совфедом федеральные законы «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».