В результате аварии в Приамурье два грузовика встали «на дыбы»: видео

В Амурской области, возле села Москвитино Свободненского района, произошли две крупные аварии, в результате которых два грузовика встали на дыбы.

ДТП произошли на трассе Благовещенск – Свободный.

Кадры с места событий очевидцы выложили в соцсетях. На них видно, что оба грузовика приняли вертикальное положение. Пользователи Сети сравнили перевернувшиеся транспортные средства с основным персонажем франшизы о трансформерах Оптимусом Праймом.

«Я знал, что автоботы среди нас!» - говорится в одном из комментариев.

«Оптимус Прайм на старте!» - восклицает другой пользователь.

На настоящий момент причины, по которым могли произойти аварии, неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.