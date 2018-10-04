Каскадер-неудачник из Сочи «воскрес» в больнице

Гражданин Армении, который спрыгнул с крыши мимо бассейна в поселке Лазаревский, пришел в себя в местной больнице. Снимки несостоявшегося каскадера опубликовал телеканал «360».

На фотографиях видно, что у мужчины зашита голова, но, судя по улыбке его друга, это его нисколько не смущает.

Ранее было опубликовано видео опасного прыжка с крыши одноэтажного здания. Мужчина хотел попасть в бассейн, но зацепился за карниз и рухнул на плиточный пол. Без сознания его увезли в реанимацию.

Напомним, некоторые СМИ сообщили о том, что третьего октября мужчина скончался в одной из больниц Сочи.