МИД РФ принял вызов посольства США по «визовому соревнованию»

МИД РФ принял вызов министра-советника по визовым вопросам США в Москве Майкла Йодера устроить «дружеское соревнование» по выдаче виз. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Принимаем этот вызов. Только предлагаем начать с соревнования по срокам ожидания визовых собеседований и оперативности рассмотрения соответствующих обращений наших граждан», - говорится в сообщении.

Ранее Йодер заявил, что в следующем году американская сторона готова выдать до двухсот тысяч виз, что превысит количество выданных документов в два раза.

Однако, по словам госсекретаря США Карла Риша, срок рассмотрения пакета документов останется неизменным из-за недостаточного количества работников из США в диппредставительстве в России.