На Украине рассказали, как готовились прорываться с боем через Керченский пролив

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей «Корец» и «Донбасс» в Азовское море, заявил, что во время прохода через Керченский пролив экипажи кораблей были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками. Об этом он рассказал в интервью агентству «Украининформ».

Как отметил Коваленко, обстановка была «нервной», поэтому моряками якобы были приняты меры предосторожности.

«Боевые группы, пулеметы - все заряжено было», - рассказал капитан, добавив, что «два человека в полной экипировке стояли на видном месте - чтобы россияне видели».

По его словам, экипажем были подготовлены «пожарные рукава», чтобы «смывать» российских пограничников, «если бы он полезли».

Коваленко добавил, во время перехода он специально нарушил правила и сообщил военным из России, что «Корец» планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море, хотя, по правилам мореплавания, он должен был сказать: «Прошу разрешить проход».

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук рассказал, что российские лоцманы «спокойно» провели спокойно корабли «Донбасс» и «Корец» в Азовское море, и дальше они пошли - сначала до Мариуполя, потом до Бердянска.

Данное заявление Марчука противоречит тому, что сообщили ранее в ВМС Украины. Отмечалось, что корабли «не просили разрешения у страны-агрессора», а осуществили свое право на свободное плавание Азовским морем и Керченским проливом. При этом уточнялось, что переход к Керченскому проливу и через него происходил в сложной обстановке.

Двадцать второго сентября корабли A500 «Донбасс» и буксир A830 «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне Российской Федерации. На следующий день эти корабли под контролем РФ прошли под Крымским мостом.